根據調查，如果新冠肺炎疫情持續蔓延，在接下來幾個月內，將有750萬家美國小企業面臨倒閉風險。

外媒報導，Main Street America周二發布一項調查顯示，大約有3分之2的企業表示，如果業務中斷長達五個月，他們可能得面臨永遠關閉的局面。該調查涵蓋由1600多個商圈組成的商業網絡，包括30萬家小型企業。

但若隔離封鎖的現況維持兩個月，將有超過30%的小企業恐倒閉。上述調查對象為5850多名小企業老闆，其中有9成的受訪對象，企業規模小於20人，該調查在3月25日至4月6日進行。

這些數據表明，在未來兩個月內，恐有350萬家小型企業倒閉，未來五個月內，恐有750萬家小型企業倒閉。

此外，調查也提到，受到疫情影響，企業的收入大幅下降，有將近4分之3的企業主表示，至少有一名員工可能會失業。員工數在5名以下的企業中，有85%表示恐有1~5名僱員將被解雇。報導指出，這意味著3570萬美國人面臨失業危機。

(中時電子報)