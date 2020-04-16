【#LIVE】訪視勞工充電計畫 蔡英文:紓困先發現金!

面對國民黨強烈要求發放現金提振經濟，蔡英文總統今天強調，經濟的提振要分階段，現金在紓困時期本來就是政策工具的一部分，但現金發放的資源是要放在最需要的人身上，而不是一種不分對象的大撒幣，未來等疫情緩和到一定程度時，會再推出酷碰券等政策，把經濟拉抬起來。

蔡英文今天赴台北南港參訪洛碁大飯店，會後接受媒體聯訪，對於在野黨強烈要求發放現金給民眾以提振國內經濟。蔡英文強調，在整體面對疫情時必須要分階段。

她說，第一段是紓困，到了一定程度，疫情緩和下來時，會再進行其他政策把經濟拉抬起來，過程中就是讓民眾恢復消費並增加消費，到時就會有酷碰券等工具，酷碰券就是用來鼓勵消費增加消費，這比消費券或是發放現金的效果更好。

蔡英文也質疑國民黨，常常把紓困和振興時期搞混，紓困時期我們採取的政策工具很多元，包括對勞工的紓困方案，對企業還有其他弱勢所需的援助、貸款等等、都有不同的政策工具。

這些政策工具中，她說，有一項就是現金或薪資補助，但這是針對每個真正有需要的族群，不是一種不分對象的大撒幣，而是要把資源放在最需要的人身上，如果採取大撒幣的方式，會讓最需要的人拿不到所需要的數額，而用在生活不太受影響的人身上，現金補助的意義也不大。

蔡英文也再度強調，現金發放在紓困期本來就是政策工具的一部分，但這是針對需要的人發放，像是給予自營無雇主的勞工每個月發一萬元等等，「這才是真正的及時雨，有意義的幫助他們的生活」。

(中時電子報)