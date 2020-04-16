助全球抗擊疫情 蓋茲基金會再捐1.5億美元 10:382020/04/16 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比爾蓋茲。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國當地時間4月15日，比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）宣布，再次追加捐贈1.5億元（美元，下同），約新台幣45億元，支持全球抗擊新冠肺炎疫情的行動，追加贈款後，基金會的承諾總額將超過2.5億元。 基金會還承諾，將動用「戰略投資基金」的資源，用於加快關鍵醫療物資的採購，幫助生命科學公司獲得生產肺炎相關產品所需的資金；除了診斷工具、藥物和疫苗的開發之外，該贈款還將用於支持中低收入國家抗擊疫情。 (旺報 ) #基金會 #疫情 #美元 #肺炎 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎延燒 家扶海外服務還教怎麼洗手 11:512020/04/12 生活 處理新冠疫情挨批 川普大爆炸 12:432020/04/14 國際 維他露基金會贈千箱運動飲料 鼓勵弱勢童多運動 15:062020/04/14 生活 影》堆不完！醫院成新冠超級停屍間 16:042020/04/14 國際 駁斥國王說 川普嗆紐約州長想獨立 07:582020/04/15 國際 杜力合體戴維斯挺台灣 喊話譚德塞「不要哭哭啼啼」 08:062020/04/15 娛樂 防疫期間送暖 生活市集與唐氏症基金會攜手「抗疫」 10:212020/04/15 財經 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 11:112020/04/15 政治 薩爾瓦多2天沒兇殺案 竟是幫派功勞？ 14:142020/04/15 時事 新冠辦黨職選舉 民進黨防疫參考這兩選舉 16:062020/04/15 政治 兩岸熱門新聞 美國疾控中心：將繼續與WHO合作 - 兩岸 - 旺報 日旅遊業因疫情重創 陸客消費年減逾4成 - 兩岸 - 旺報 習李反擊美 拉攏國際挺WHO - 焦點新聞 - 旺報 陸31省人口數據出爐 廣東、山東人口破億 - 兩岸 - 旺報 陸軍事專家發文分析武統台灣進程 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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