美國當地時間4月15日，比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）宣布，再次追加捐贈1.5億元（美元，下同），約新台幣45億元，支持全球抗擊新冠肺炎疫情的行動，追加贈款後，基金會的承諾總額將超過2.5億元。

基金會還承諾，將動用「戰略投資基金」的資源，用於加快關鍵醫療物資的採購，幫助生命科學公司獲得生產肺炎相關產品所需的資金；除了診斷工具、藥物和疫苗的開發之外，該贈款還將用於支持中低收入國家抗擊疫情。

(旺報 )