隨著大陸開工帶動近期亞洲熱軋價格出現止跌反彈的一線曙光，但歐美封城使得外銷受阻，台塑越南河靜鋼廠預計下周一開出6月份內銷盤價，相較先前預期較不悲觀，中鋼(2002)也預定下周緊接著開出6月內銷盤價，也將費思量。

受到全球鎖國和封城衝擊，近來印度和俄羅斯低價熱軋產品大舉外銷到越南等地亞洲市場，使得鋼價承受降價壓力，且受到新冠肺炎疫情延燒降低鋼市需求，大陸寶鋼連續第二個月調降內銷盤價，預料也對中鋼6月內銷盤價造成續降的壓力。

不過，目前鐵礦原料價格維持80美元以上高檔，且大陸積極復工帶動鋼品需求，本周熱軋價格止跌反彈，市場氣氛也相較先前改善；由於市場多空因素並陳，台塑越南河靜鋼廠盤價延至下周開出。至於中鋼6月份內銷盤價，也預期將在下周跟著開出，中鋼目前審慎評估之中。

第二季鋼市轉旺的預期落空，受到新冠肺炎疫情持續延燒令亞洲鋼價以及中鋼5月內銷盤價轉跌，中鴻(2014)也跟進降價，4月內銷盤價轉跌，熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元，為連續三個月開高後反轉開跌。中鴻4月內銷盤價開低，熱軋、冷軋及鍍鋅產品每公噸均降300元；5月的外銷價也轉跌，熱冷軋調降介於20~30美元。

中鋼上月下旬召開5月內銷鋼品盤價會議，5月內銷鋼品開低盤，其中，熱軋鋼板降價300元，熱軋軋延料每公噸降300元，熱軋一般料(含API)亦降300元，將4月調升的金額全數回吐。第二季鋼價欲振乏力，鋼市只好期待第三季不淡。

(時報資訊)