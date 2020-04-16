即時外送平台foodpanda拓展外送商品版圖，2月成立官方自營虛擬超市「熊貓嚴選」，主打以量販價格購買小份量商品，以及平均20分鐘送達的即時外送服務，2月迄今已在北部建立10個據點，目標至年底在全台主要城市建立30個據點。

foodpanda去年底起積極拓展外送服務觸角，除攜手全台近3千間商店推出「熊貓商城」提供生鮮雜貨外送，並進一步建立官方自營虛擬超市「熊貓嚴選」，在20種品類中提供超過500個品牌、2000種商品選擇，由平台業者向上整合進軍零售業。

「熊貓嚴選」提供生鮮、雜貨及生活日用品即時外送服務，不對外客開放，只接受foodpanda APP所下訂單。主打「大數據選品」及「平均20分鐘快速外送」，滿足消費者日常生活用品的即時需求，不需要進行一次性的大量採購與囤貨。

「熊貓嚴選」自2月正式營運至今，已在北台灣建立10個據點。foodpanda指出，透過精準選址、直接採購、大數據選品、整合服務4大關鍵要素，使「熊貓嚴選」能在短時間快速拓點、並提供多元嚴選商品，鎖定目標消費客群、並觸及更多消費者。

「熊貓嚴選」透過大數據應用持續優化嚴選商品清單，目前重點銷售品類以「休閒零食」最受歡迎，飲料、生鮮冷藏商品、乳品、雞蛋等日常即時用品亦為熱門商品。消費時段方面，消費者最常在晚上時段，並以周五至周末最常進行採購。

foodpanda指出，受新冠肺炎疫情影響，「熊貓嚴選」在3月推升了一波訂單高峰，消費者積極採買生鮮冷藏商品及個人衛生用品。目前「熊貓嚴選」的訂單穩定成長中，顯示已成功培養消費者黏著度。

熊貓嚴選新業務總監Denis Aksenov表示，現階段期望創造市場影響力，網羅更多元的消費族群，並攜手合作夥伴共拓市場版圖，目標至年底在全台主要城市建立30個據點，未來也會共享數據並複製成功商業模式，協助其他合作夥伴拓展市場、滿足市場需求。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司將「熊貓嚴選」作為示範店，期望為消費者打造更佳的購物體驗，同時更企圖協助合作夥伴透過虛擬超市模式，更有效的開發市場、因應瞬息萬變的市場需求。

(時報資訊)