記憶體領導品牌威剛(3260)繼推出32GB大容量記憶體模組後，再次以最新製程推出DDR4-3200的高速記憶體模組，並與旗下電競品牌XPG的記憶體模組共同推出可穩定支援最新AMD TRX40平台與第三代Ryzen Threadripper 3990X處理器的記憶體模組，瞄準高階玩家與影音工作者等。

自媒體時代來臨，越來越多創作者需要建構高階的電腦設備，來進行大量的影音後製處理，有鑒於此，威剛以最新記憶體顆粒，開發出3200MHz的高速DDR4記憶體模組。不需要了解繁瑣的超頻方式，原生就提供高速3200MHz的運作時脈，能快速節省大型影音檔案的後製處理時間。在容量選擇上除了有標準的單支8GB、16GB之外，還有32GB大容量版本，並提供桌上型電腦的U-DIMM與筆記型電腦SO-DIMM兩種模組選擇，加上相容最新的AMD與Intel系統平台，不論是使用桌機的遊戲玩家、高階電腦工作站與影音創作者，或是使用筆電的行動工作者，皆能擴充電腦及效能表現。

(時報資訊)