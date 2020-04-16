新莊暖警揹嬤爬三樓助回家（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市新莊區66歲許姓阿嬤於6日下午騎著自行車到農會辦事，沒想到因為身體突然不適，竟然雙腿無力癱坐在路旁，熱心民眾趕緊將其攙扶並協助報警。當時天空已下起綿綿細雨，溫度又驟降，新莊分局丹鳳派出所員警林昱成、陳信樺前往了解事情原委後，擔心阿嬤安全，便以巡邏車載送阿嬤返家。

阿嬤再三向員警道謝，不斷表示「拍寫拍寫，麻煩到你們了」。到了住家的公寓樓下，陳員看著許姓老婦的狀況，不禁想起自己的阿嬤也曾經因為膝蓋開刀而不良於行，擔心阿嬤的腿力無法爬上三樓，便一把揹起阿嬤欲直接走上樓。不過阿嬤堅持自己可以步行上樓，於是最後便由員警攙扶著她慢慢地走上去。阿嬤表示因罹患慢性疾病，有時遇到天氣突然轉變，身體就會不太舒服，這次幸好遇到警察幫忙，才能順利地安全回家。

丹鳳派出所所長周義哲表示，最近氣候早晚溫差大，家中長輩容易身體不適，建議若外出，最好能有家人陪伴同行，較為安全。另建議可為家中長者申請防走失智慧手鍊，倘家人不慎迷途走失，俾能協助警方聯繫其家人。

(中時 )