因新冠肺炎疫情持續在日本蔓延，今年1到3月，訪日外國遊客在購物、住宿等方面花費的金額因旅遊人數減少而大幅減少，和去年同期相比銳減了40％。

據日本NHK電視台16日報導，日本觀光廳表示，1到3月，訪日外國遊客的消費額預估6727億日元（約1880.7億新台幣），比去年同期減少了41.6％；2011年4到6月，日本因3.11大地震也曾發生消費額銳減，最低減少了50.4％，如今這個數據僅次於3.11大地震時。

受疫情影響，訪日外國遊客2月分銳減58％，3月銳減93％。從國別和地區來看，大陸遊客的消費額占比最多，減少了44％，為2348億日元（約656.5億元新台幣），和南韓遊客數據加在一起算，共減少了75％，而美國、英國、泰國遊客消費額降幅也都在30％以上。

日本觀光廳表示，外國遊客的消費給地區經濟帶來的影響巨大，觀光廳方面將切實採取支援舉措，以維持旅遊相關行業的資金周轉和工作。

(旺報 )