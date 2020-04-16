為搶攻母親節餐飲商機，香格里拉台北遠東國際大飯店集結館內各餐廳將於年5月9日起同步推出多國美饌饗宴，享用母親節限定餐點還可參加抽獎。為提供賓客安心用餐環境並降低群聚感染風險，飯店特別將多間客房打造成專屬用餐包廂，讓每個家庭尊享貴賓級禮遇，直接在景觀客房內享用中式佳餚歡慶母親節，免包廂費，餐費每桌十人22,888元+10%，約原價7折，每桌贈送果汁無限暢飲及母親節蛋糕-蜜之繆斯，康乃馨桌花佈置還可帶回家。

除此，香格里拉台北遠東國際大飯店上海醉月樓、香宮粵菜餐廳及The Cake Room亦提供母親節餐點外帶，讓消費者可來電預約餐點，然後直接至一樓The Cake Room取餐。

香格里拉台北遠東國際大飯店今年同步推出兩款佳節限定蛋糕「蜜之繆斯─台灣有機蜂蜜磅蛋糕佐糖漬梅果凍與蜂蜜香草奶油」及「俏媽咪的It Bag─巧克力莓果蛋糕」，以可愛討喜的蜜蜂及優雅時尚包款的造型，獻給親愛的母親大人！除了期間限定的母親節套餐之外，活動期間至餐廳點用佳節套餐或自助餐，就有機會抽中雙人入住尊榮客房含兩客早餐，價值23,915元、3,000元及1,000元餐飲抵用券等精選獎品。

(工商 )