大陸工業用縫紉機零件大廠強信-KY3月及第一季受新冠肺炎疫情影響，3月營收雖優於2月，囿於外銷因國外港口關閉，約有一成出貨受阻而無法即時出貨，造成3月及第一季合併營收雙雙比去年同期下滑。

強信去年本期淨利2.91億元，EPS為4.38元。強信預期這波疫情會讓許多成衣廠會改變使用習慣，反而有助於自動化設備及裝置銷售，等疫情和緩後，市場供需機制將恢復正常水準，出貨也會增長。今(16)日股價小跌0.05元而以44.90元開出，目前呈現下跌走勢。

強信3月約人民幣2,348萬元，月增18％，折合新台幣計價近1.01億元，比2月增加18.01％，較去年同期減少37.78％。第一季營收新台幣2.64億元，年減38.19％。強信表示，大陸客戶2月配合大陸各地方政府防疫而延後開工，強信3月營收雖比2月略有回溫；但目前國外疫情延燒造成部分國家封城，影響外銷縫紉機零件訂單約一成，卻因國外港口關閉無法及時出貨，另一方面自動化設備產品也因售後人員無法進行現場安裝及調整測試及品牌廠客戶亦受國外疫情影響，導致訂單下滑。一旦疫情控制穩定並收斂好轉後，市場供需機制的運作就會恢復正常。

強信指出，目前大陸疫情趨緩，經濟活動逐漸恢復，儘管國際疫情干擾，強信會針對即時疫情變化調配產能及庫存，並適時調整銷售市場及產品策略，將影響降至最低。

(工商 )