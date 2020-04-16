人民幣中間價貶312個基點 人行連11日暫停逆回購 10:402020/04/16 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價16日報7.0714，較15日的7.0402，貶312個基點，創4月7日以來新低。16日中間價較15日下午4時30分收報7.0617，貶97個基點，較當晚11時30分收報7.0686，貶28個基點。 香港信報報導，中國人民銀行16日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，16日不展開逆回購（附賣回）操作。單日既無資金投放也無回籠。 路透統計，4月13日當周人行公開市場無逆回購到期，但4月17日將有人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）到期。 (工商 ) #基點 #收報 #逆回購 #人行 #人民幣中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升54點 10:462020/04/13 財經 大陸高收益債 買點浮現 04:102020/04/15 投資理財 人民幣中間價微升4個基點 10:212020/04/15 財經 人行加碼放水 MLF投放千億 利率再下調20個基點 10:412020/04/15 財經 人行釋寬鬆信號 降MLF操作利率20基點 16:002020/04/15 兩岸 A股震盪收低 北上資金尾盤淨流入逾50億元 15:412020/04/15 財經 人行數位貨幣測試 挑戰支付寶 04:092020/04/16 焦點新聞 首階段定向降準生效＋加碼操作MLF 人行放水３千億人民幣 04:092020/04/16 財經要聞 人行寬鬆政策料將加碼 04:102020/04/16 全球財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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