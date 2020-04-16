人民幣兌美元中間價16日報7.0714，較15日的7.0402，貶312個基點，創4月7日以來新低。16日中間價較15日下午4時30分收報7.0617，貶97個基點，較當晚11時30分收報7.0686，貶28個基點。

香港信報報導，中國人民銀行16日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，16日不展開逆回購（附賣回）操作。單日既無資金投放也無回籠。

路透統計，4月13日當周人行公開市場無逆回購到期，但4月17日將有人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）到期。

(工商 )