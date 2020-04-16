國民黨立院黨團建議中央政府紓困應直接發放現金，但行政院長蘇貞昌認為發現金有些人會存起來不消費，國民黨秘書長李乾龍16日表示，「生吃就不夠了，還存戶口」。他呼籲中央紓困應發現金，也要求中央政府口罩應先滿足民眾基本需求，再做口罩外交，看到很多阿公阿嬤冒雨排隊，令人心疼。

國民黨新北市議會黨團16日舉行「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，包括國民黨秘書長李乾龍、新北市黨部主委黃志雄、新北市議會國民黨團書記長周勝考與國民黨議員都出席記者會發聲。

李乾龍說，紓困方案裡面有1500億要發給全國老百姓，但蘇院長卻說發現金民眾會存戶口，但「生吃都不夠了」，哪有餘裕存戶口，現金才是最直接的幫助。

黃志雄說，酷碰券是促進消費的商業手段，但在非常時期要用非常手段， 人民要先拿出1000元，才有25％補助，且推動行動支付，很多中老年人都不會用，另限制商家，更有圖利廠商之嫌，希望民進黨能夠懸崖勒馬。

新北市議員陳偉杰說，疫情影響各行各業，不只有觀光旅遊、交通，傳統小吃商攤也都要紓困，但是中央紓困方案太過複雜，民眾根本不知道自己適用哪項，且目前紓困方案中央各部會執行率低，平均不到15％，中央應該跟地方合作，把資源下放，才能讓更多廣大民眾受惠。

新北市議員林國春說，目前全世界各國回台人數非常多，口罩量要先安內，但現在看到藥局外頭不管是早上、下午都是大排長龍，有時候跑了兩三家還是買不到，讓民眾情何以堪？

新北市議員劉美芳說，折價券前提是要有錢情況下才有辦法花，很多人連吃飯都沒錢，怎麼去花錢振興經濟，口罩問題，也呼籲中央不該打腫臉充胖子。

新北市議員周勝考與連斐璠也都認為，紓困除了對企業，更要顧及人民，就算民眾沒有勞保，若因為疫情失業也該獲得幫助，這才符合公平正義。

(中時 )