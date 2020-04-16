紓困發現金、防疫要口罩 桃園藍營民代發聲

立法院國民黨團總召林為州16日到桃園市議會，和黨籍議員一起召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，民代們呼籲，蔡政府現階段要紓困發現金而非振興方案，同時設立排富條款，也能讓民眾每天都有口罩可以使用，而非打腫臉當胖子援助國外。

林為州說，美國今天開始，成人只要年收入7萬5千元美金以下的人，就有1200元美金補助，小孩子也有500元。他強調，紓困要快，因為疫情影響，大家日子苦哈哈，而且申請程序冗長，大家意願就低。

市議員徐玉樹說，此次疫情嚴重，已經陸續發現產業、行業的倒閉潮，代表很多員工即將失業，擔心房貸、車貸繳不出來，如果發行酷碰券，根本緩不濟急，而現金才能解決大部分的問題，希望在排富原則下，發給勞工現金。

市議員黃敬平也說，1月31日前，政府為了刺激消費，發放1032萬張夜市抵用券，結果只有578萬張使用，普及率僅一半，根本未達預計效果。他說，因為夜市抵用券使用上困難重重，與其發酷碰券振興消費，不如與其他國家一樣發放現金。讓大家看的到、拿的到、吃的到，也解決消費問題。

(中時 )