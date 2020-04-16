你手中的iPhone已經3歲以上了嗎？還堅持使用iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7這些機種嗎？蘋果在15日晚間突然發表了第2代iPhone SE，並且價格僅NT$14500，還提供最高256GB的選項，對於不少果粉來說，是滿有吸引力的選擇。究竟第2代iPhone SE對比前一代、以及跟它極為類似的iPhone 8有哪些亮眼的升級之處，一起來看看！
一、 螢幕：與iPhone 8幾乎一樣，支援Haptic Touch
從螢幕來看，第2代iPhone SE的螢幕幾乎與iPhone 8的一模一樣，都支援Dolby Vision、HDR 10、也支援P3 廣色域顯示，螢幕解析度、畫素密度、尺寸、材質、螢幕對比度也都跟iPhone 8一樣。唯一的不同在於iPhone 8支援3D Touch，而第2代iPhone SE則是與iPhone 11系列、iPhone XR一樣，支援觸覺回饋觸控（Haptic Touch），透過長按可進行「快速動作」功能，如瀏覽原況照片（Live Photos）、預覽訊息、重新排列 app 等，以及項目特色選單。
二、 相機：前後都支援人像模式，大勝
這三款iPhone中，唯有第2代iPhone SE支援人像模式，而且前後相機都支援目前人像模式的最完整功能：人像模式具備先進的散景效果與景深控制、具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)。除此之外，主相機還跟iPhone 11系列一樣，支援新一代照片智慧型 HDR。對比2016年的iPhone SE來說，第2代iPhone SE在前後相機升級程度都十分明顯。
三、雙卡雙代：第2代iPhone SE獨有
第二代iPhone SE，配備了2018年之後iPhone的標配（iPhone XS系列、iPhone XR以後），也就是支援eSIM，再加上可插一張nano-SIM卡，只要開通eSIM就等於支援雙卡！公務、私人號碼想要分開，只要一機就能辦到。這一點，第1代iPhone SE以及iPhone 8都不具備。
四、 快速卡：第2代iPhone SE獨家支援CarKey
從iOS 13.4.5 beta 1程式碼(目前還沒有釋出正式版)中發現，第2代iPhone SE是除了iPhone XR、iPhone XS系列、iPhone 11全系列之外，唯一一款支援「可使用備用電量的快速卡」的機種。換言之，就具備支援全新CarKey API的資格，可將iPhone作為開啟車輛的鑰匙(當然這需要車輛也支援這項功能)，而這項特色無論是iPhone 8、第1代iPhone SE都不支援。
五、 Wi-Fi 6：第2代iPhone SE升級旗艦標配
2019年、2020年推出的旗艦級手機，大多支援Wi-Fi 6標準，這一點原先只有iPhone 11全系列具備，而在第2代iPhone SE正式現身後，也跟進了這項頂級規格。蘋果官網指出Wi-Fi 速度提升2.7 倍，換句話說下載照片、備份檔案與串流播放音樂，比以前快很多！
六、 處理器：A13 Bionic與iPhone 11同級
以手機性能來說，最重要的就是處理器。第2代iPhone SE搭載跟iPhone 11權力列一樣的A13 Bionin晶片，可說是它最剛猛的強項！CPU 速度與第1代iPhone SE 的 A9 處理器提升2.4 倍、GPU 速度與 A9 相比則提升4倍。開啟 App、探索 AR、暢玩遊戲，處理速度與能力都更強大；當然，對比iPhone 8的A11 Bionic來說也有跳躍式的升級。
蘋果在2018年發表iPhone XS系列、iPhone XR之後，第1代iPhone SE就下架停賣；而在發表第2代iPhone SE後，官網也同步下架了iPhone 8全系列，讓第2代iPhone成為入門機種。對比2019年iPhone 8 64GB款式在官網以NT$15900的價格續賣，64GB的第2代iPhone SE僅NT$14500(128GB、256GB各是NT$16500、NT$20000)；此外，第2代iPhone SE入門款以64GB起跳，價格還比2016年第1代iPhone SE入門款16GB的NT$15500更便宜，以價格來說吸引力相當足夠。
第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買 iPhone SE 的顧客還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。
(中時電子報)
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