你手中的iPhone已經3歲以上了嗎？還堅持使用iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7這些機種嗎？蘋果在15日晚間突然發表了第2代iPhone SE，並且價格僅NT$14500，還提供最高256GB的選項，對於不少果粉來說，是滿有吸引力的選擇。究竟第2代iPhone SE對比前一代、以及跟它極為類似的iPhone 8有哪些亮眼的升級之處，一起來看看！

第1代、第2代iPhone SE 以及iPhone 8規格對比表格。(周凡鈺、黃慧雯製)

一、 螢幕：與iPhone 8幾乎一樣，支援Haptic Touch

從螢幕來看，第2代iPhone SE的螢幕幾乎與iPhone 8的一模一樣，都支援Dolby Vision、HDR 10、也支援P3 廣色域顯示，螢幕解析度、畫素密度、尺寸、材質、螢幕對比度也都跟iPhone 8一樣。唯一的不同在於iPhone 8支援3D Touch，而第2代iPhone SE則是與iPhone 11系列、iPhone XR一樣，支援觸覺回饋觸控（Haptic Touch），透過長按可進行「快速動作」功能，如瀏覽原況照片（Live Photos）、預覽訊息、重新排列 app 等，以及項目特色選單。

二、 相機：前後都支援人像模式，大勝

這三款iPhone中，唯有第2代iPhone SE支援人像模式，而且前後相機都支援目前人像模式的最完整功能：人像模式具備先進的散景效果與景深控制、具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)。除此之外，主相機還跟iPhone 11系列一樣，支援新一代照片智慧型 HDR。對比2016年的iPhone SE來說，第2代iPhone SE在前後相機升級程度都十分明顯。

三、雙卡雙代：第2代iPhone SE獨有

第二代iPhone SE，配備了2018年之後iPhone的標配（iPhone XS系列、iPhone XR以後），也就是支援eSIM，再加上可插一張nano-SIM卡，只要開通eSIM就等於支援雙卡！公務、私人號碼想要分開，只要一機就能辦到。這一點，第1代iPhone SE以及iPhone 8都不具備。

四、 快速卡：第2代iPhone SE獨家支援CarKey

從iOS 13.4.5 beta 1程式碼(目前還沒有釋出正式版)中發現，第2代iPhone SE是除了iPhone XR、iPhone XS系列、iPhone 11全系列之外，唯一一款支援「可使用備用電量的快速卡」的機種。換言之，就具備支援全新CarKey API的資格，可將iPhone作為開啟車輛的鑰匙(當然這需要車輛也支援這項功能)，而這項特色無論是iPhone 8、第1代iPhone SE都不支援。

五、 Wi-Fi 6：第2代iPhone SE升級旗艦標配

2019年、2020年推出的旗艦級手機，大多支援Wi-Fi 6標準，這一點原先只有iPhone 11全系列具備，而在第2代iPhone SE正式現身後，也跟進了這項頂級規格。蘋果官網指出Wi-Fi 速度提升2.7 倍，換句話說下載照片、備份檔案與串流播放音樂，比以前快很多！

六、 處理器：A13 Bionic與iPhone 11同級

以手機性能來說，最重要的就是處理器。第2代iPhone SE搭載跟iPhone 11權力列一樣的A13 Bionin晶片，可說是它最剛猛的強項！CPU 速度與第1代iPhone SE 的 A9 處理器提升2.4 倍、GPU 速度與 A9 相比則提升4倍。開啟 App、探索 AR、暢玩遊戲，處理速度與能力都更強大；當然，對比iPhone 8的A11 Bionic來說也有跳躍式的升級。

蘋果在2018年發表iPhone XS系列、iPhone XR之後，第1代iPhone SE就下架停賣；而在發表第2代iPhone SE後，官網也同步下架了iPhone 8全系列，讓第2代iPhone成為入門機種。對比2019年iPhone 8 64GB款式在官網以NT$15900的價格續賣，64GB的第2代iPhone SE僅NT$14500(128GB、256GB各是NT$16500、NT$20000)；此外，第2代iPhone SE入門款以64GB起跳，價格還比2016年第1代iPhone SE入門款16GB的NT$15500更便宜，以價格來說吸引力相當足夠。

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買 iPhone SE 的顧客還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

(中時電子報)