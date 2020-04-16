年長者常於清晨到公園運動，卻常因為清晨視野不佳，發生交通頻傳的不幸事故。三重警方近日暖心發送「閃光LED吊燈及螢光手環」，向長者宣導交通安全，並加強長照及弱勢場所，違規佔用騎樓停車之取締，讓年長者，有安全的生活環境及行的空間。

三重分局表示，轄區年長者經常晨運，卻常發生長者交通意外事故頻傳，於是針對轄區老人易晨運地點，除宣導防疫、反詐騙外，並發放閃光LED吊燈及螢光手環，向長者宣導交通安全，以維自身安全及健康，並加強長照及弱勢場所違規佔用騎樓停車之取締，讓年長者有安全的生活環境及行的空間。

三重警呼籲，家中有年長者夜間及晨運外出，應穿著亮色衣物，以維自身安全，穿越道路時，務必提高警覺，遵守號誌規定，勿逕自穿越馬路；也提醒汽車駕駛，遇有行車視線及路面狀況較為不佳應適時放慢速度，遇有行人行經穿越到時，應禮讓行人，建立防禦駕駛之觀念，共維交通安全環境。

(中時 )