新冠肺炎疫情延燒衝擊產業，行政院研擬發放振興抵用券及酷碰券刺激消費，國民黨則主張應該發放現金，今串聯22縣市議會召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，要用民意向民進黨政府施壓。無黨籍立委林昶佐表示，發放現金可以討論，但國民黨提出的方案根本沒辦法幫助弱勢，漏洞百出又拒絕協商，不知所以然。民眾黨立委邱臣遠認為，發現金只是紓困其中一種方式，他主張分級分流，把有限的資源花在刀口上。

針對行政院計畫發放酷碰券、抵用券振興經濟，國民黨立法院黨團日前舉行記者會，主張直接發現金最實在，可以參考綜合所得稅各級距申報稅附統計表作為依據，發放對象以戶或人為單位，授權財政部規劃，並納入排富，級距最高不予補助，級距越低補助越高。

對此，林昶佐表示，過去國民黨執政時期發消費券，專家認為幫助有限，如今國民黨又提發現金方案，並依照稅率計算，但報稅過增加列舉扣除額很難適用，方案有漏洞，協商被質疑時又生氣離席，令人不知所以然。

民進黨立委劉世芳表示，要當聖誕老公公人人都願意，不過，絕對不贊成齊頭式平等，應該要排富，而不是高收入者與弱勢族群領到一樣的補助，應該針對弱勢戶直接救濟1萬元到戶頭，而不是人人有獎。

邱臣遠強調，紓困振興的方式很多，發現金只是其中之一，民眾黨團認為還是要分級分流，政府根據不同族群、企業規模給予適當的紓困比較恰當。

(中時 )