3歲女童小燈泡命案，高院更一審認定兇手王景玉惡性重大且有再犯高度風險，但因精神病症可在監禁期間矯治，將他判處無期徒刑。案經上訴，昨（15日）最高法院駁回確定，王景玉逃死確定。對此，「宅神」朱學恒在臉書發文讚嘆：「這邏輯太美了我不忍心看」。

王景玉殺害小燈泡案，一審認為依兩公約規定，精神病患不得判死，將王判處無期徒刑；高院審理時認定，王殺人受思覺失調症影響，減刑後判處無期徒刑，案經上訴最高法院撤銷發回。

更一審審理認為，王男有計畫行凶，犯罪手段極凶殘，所生危害很大，不符減刑規定，其犯行屬兩公約情節最重大犯罪。但「他患精神疾病，雖未及時接受治療，醫師證述如果施以適當藥物治療及專業心理輔導，再佐以監禁期間矯治，有改善病情可能」。

對此，「宅神」朱學恒在臉書發文，用50字狂酸：「殺人前藥物治療心理輔導矯治都沒有用；殺人後藥物治療心理輔導矯治就忽然有改善可能了。這邏輯太美了我不忍心看」。

網友也紛紛回應：「現在缺的 應該就是私法正義！」、「現在走在路上都覺得非常欠缺安全感，為什麼…」、「精神病史變殺人犯保護傘」、「我不想我繳的稅拿去養這傢伙,請送他去見上帝,讓上帝去審判!!!」、「一個國家、或者城市為何會出現蝙蝠俠之類的故事?原因都是罪犯得不到制裁，台灣也許是下一個高譚市」。

(中時電子報)