據住展雜誌今（16）日公布的最新調查，新冠肺炎疫情延燒以來，沒打趴房價！北台灣第1季預售新屋漲多跌少。調查指出，北台灣今年Q1新成屋、預售屋成交行情，呈現紅通通的好光景。
其中，台北市、桃園市與新竹房價，全面上揚。台北市Q1房價為85.1萬／坪，年漲幅約0.6％。桃園市Q1新建案房價漲至22.8萬／坪，年漲幅約0.4％。新竹Q1房價則來到22.9萬／坪，季漲幅達1.8％，創近一年新高。
新北市和基隆市，房價持平。
至於宜蘭，房價仍在下跌。Q1房價來到20.5萬／坪，較前季再1％，年跌幅約4.7％。
住展雜誌研發展何世昌表示，雖然Q1房市面臨新冠肺炎疫情的衝擊，但因利率極低與貨幣寬鬆的環境，再加上建商口袋夠深，新建案房價不僅未被疫情擊倒，且北北基桃竹的Q1房價都已同步衝到復甦以來最高點。
何世昌認為，北台灣Q1房市還安穩的駛於復甦軌道上。但新冠肺炎疫情若到第二季仍無法結束，甚至延續到下半年，對全球經濟衝擊力將超乎想像，屆時就算國內房市再猛恐怕也難再上揚，不排除新建案房價可能會在Q2出現拐點，購屋族撿便宜的機率更高。
(工商 )
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