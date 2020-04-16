截至4月16日上午8點為止，日本境內已有9434人感染新冠肺炎，191人死亡。日本政府在東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣、福岡縣等7都府縣實行「緊急事態宣言」，目前預計適用至5/6。

曾是台大醫院的知名旅遊部落客林氏璧，在臉書上直言相當擔心東京的醫療崩潰已經近在眼前！因為根據NHK報導，一位住在東京的80多歲男性因有食慾不振、脫水症狀，家人於是緊急打電話叫救護車，一開始先送患者到以前固定就診的醫院，這家醫院擔心患者感染新冠病毒，於是進行電腦斷層掃描，也發現疑似症狀，於是趕緊將患者隔離，同時聯繫能夠進行相關治療的其他醫院，但竟連續被110間醫院拒絕，最後好不容易才終於找到離家40公里的一家醫院願意收治患者，此時已經耗時10小時。

其實這類醫院拒收的事件平時就會發生，東京過去平均一個月約有20件，但根據NHK統計，3月總數字是931件，平均每日約30件，與去年同期700件相比，增加33%，而4/1~4/11就已經有多達830位急救患者被5間以上的醫院拒收，或花超過20分鐘以上才找到願意收治的醫院，與過去相較數字增加4倍！

上述那位80多歲的患者，按照過去的流程應該先到東京都內70多間指定醫院進行PCR檢測，再由結果來分派醫院，陰性就到一般醫院，陽性就到有感染隔離設備的醫院，但目前的狀況顯示這些醫院的人力、物資都已經到達飽和邊緣。

東京都醫師會猪口正孝副會長表示，現在不太可能按照平常的緊急醫療體制來因應，如果出現疑似新冠肺炎患者，現在應該考慮這些人的就醫流程。

(中時電子報)