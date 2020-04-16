新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟面及威脅民眾健康，宜蘭縣議會國民黨團16日舉行記者會，呼籲政府要苦民所苦，相關的紓困政策應該要發放現金，才能解決人民的燃眉之急同時也應依據綜合所得稅申報級距表設立排富條款。

在議長張建榮帶領下，國民黨議會黨團舉行「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，黨團表示，2008年發生金融海嘯時期，馬英九政府發放消費券，但當時的民進黨主席蔡英文卻主張應直接發現金，國民黨團因而呼籲「蔡總統不要打臉當年的蔡主席」。

黨團進一步表示，讓老百姓日常生活開支得以支付、生計得以維持，繳得出孩子的學費、付得起水電瓦斯費，這才真正能解決民眾的燃眉之急，同時應該根據綜合所得稅申報級距表設立排富條款。

黨團指出，截至3月底為止，國內放無薪假人數飆升到7916人，勞動部長更公開表示到今年第4季，無薪假人數可能會突破2萬人，但政府所提出各種紓困方案，都訂有相當的門檻，並且需要經過申請核可後才能補助，最後有可能看得到卻領不到。

(中時 )