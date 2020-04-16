美股將面臨黯淡的經濟數據和企業第1季財報，投資人趁勢調整部位，三大指數同步收低，台股在國際股市回檔下，下跌130點開出，盤中跌幅略有收斂，預估成交金額1500億元左右。

分析師指出，近期亞幣轉強，台幣在亞幣中表現更為強勢，資金面上台股具備往上動能。在法人部分，外資近期心態中性偏多，投信維持加碼，政府基金持續護盤，昨天回補3月13日跳空缺口後，今天力守5日均線態勢明顯。

技術面上，5日線、10日線突破月線後，加權指數呈現震盪走堅，加權指數穩步向季線行進，在此均線架構下，歷史經驗5日線向下交叉10日線前，反彈態勢大抵不會改變。

今天是權王台積電(2330)的法說會，是否會與上周大立光持相同看法為目前需要關切的議題，因此，即便近期台股與美股反彈均已經將之前跌幅吃掉一半，相較其他國家強勢，但近期在基本面有疑慮下，短線不宜過度躁進。

(時報資訊)