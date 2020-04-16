凌華（6166）2020年3月營收「雙升」登同期新高，首季營收亦創同期次高。不過，面對新冠肺炎疫情於歐美大爆發，客戶專案出貨進度延後，第二季成長動能遭逢逆風干擾。法人預期凌華第二季營收將季減達雙位數，力拚第三季落底回升，使全年營運先蹲後跳。

凌華股價3月31日觸及70元的29月高點，因半個月漲幅逾27％，近期高檔震盪、拉回62～65元區間盤整。今（16）日開高後震盪走揚，上漲3.67％至67.8元，領漲工業電腦族群。三大法人整體偏多操作，上周買超521張、本周迄今買超386張。

凌華2020年3月營運動能回升，自結合併營收10.53億元，月增達31.34％、年增1.97％，改寫同期新高。不過，因新冠肺炎疫情致使中國大陸復工較慢，加上比較基期較高，累計首季合併營收24.8億元，季減13.71％、年減6.81％，仍創同期次高。

凌華受惠訂單能見度不錯，首季營收表現有撐，惟隨著新冠肺炎延燒全球，主力的歐洲及美國市場疫情大爆發，受封城管制等防疫措施影響，包括網通、工控領域等專案訂單均出現延遲出貨狀況，訂單出貨遞延使凌華對第二季營運看法轉趨保守。

法人預估，由於物流運輸塞車、專案訂單出貨遞延，凌華第二季營運動能降溫，營收估季減季減達雙位數，後續須關注歐美疫情發展狀況。隨著目前疫情似有趨緩跡象，第二季有機會成為全年低點，後續在遞延效益顯現下，下半年營運動能可望回升。

凌華2019年合併營收登104.97億元次高，年增0.19％，毛利率40.86％、營益率7.31％，分創近3年、近4年高點。歸屬母公司稅後淨利4.43億元，年增達81.3％，每股盈餘2.04元，雙創近4年高點。董事會擬以資本公積配息1.6元，金額為近3年高點。

(時報資訊)