張震（左）和名導丹尼維勒納夫前年在坎城影展結緣。（澤東提供）

由美國傳奇影業和華納兄弟攜手打造的全新科幻動作電影《沙丘》（暫名），近日發佈首輪正式劇照，其中備受關注的國際知名演員張震，在片中的新造型也一起曝光，見他身著一襲暗紅色中式長衫，表情散發著招牌神祕憂鬱感，被陰鬱氣氛環繞，尤其他額頭中間的黑色菱形印記略顯醒目，令人猜想其中深意。

全新科幻動作冒險電影《沙丘》根據美國科幻巨匠法蘭克赫伯特同名小說改編，作為科幻迷心目中的必讀經典之作，該小說曾多次被選為「美國100部必讀書單」，更是首部同時獲得雨果獎與星雲獎，並摘得《軌跡》雜誌「20世紀最佳科幻小說」桂冠的作品。

該片由國際知名導演丹尼維勒納夫執導， 他曾執導《怒火邊界》、《異星入境》、《銀翼殺手2049》等電影，曾提名第68屆坎城國際電影節金棕櫚和第89屆奧斯卡金像獎最佳導演，並擔任第71屆坎城國際電影節評委，而有多部作品獲國際影壇認可的張震，也曾獲邀擔任了第71屆坎城國際電影節評委，因此與丹尼維勒納夫結緣，並被邀請出演《沙丘》。

張震在片中飾演貴族的御醫惠靈頓岳醫生，同時也是該家族一員，其他演員陣容還有「甜茶」堤摩西柴勒梅德、蕾貝卡弗格森、「薩諾斯」喬許布洛林、「水行俠」傑森摩莫亞等人聯合出演。

(中時 )