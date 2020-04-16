「紓困發現金、防疫要口罩」國民黨串聯各縣巿議會、黨部，16日同步對防疫需求表達訴求。高雄巿議會國民黨團強調，民眾要的不是折扣式的酷碰券，而是解決燃眉之急的現金，對於口罩更應該滿足國內民眾，再做外交。

國民黨巿議員陳若翠指出，現階段防疫要的是紓困，不是振興，能讓老百姓的生活開支得以支付，繳得出學費、付得出開門7件事，才是解決民眾的燃眉之急，但現在的政府選擇發酷碰券，根本是不懂民間疾苦、不食人間煙火。

巿議員陳美雅說，一樣的紓困金額，立法院國民黨團版本大約可以有將近1700萬人受惠，但民進黨現在所提出來的，推估只有300萬人適用。既然要紓困應該是落實讓更多人使用，而不是像民進黨提的「看得到、吃不到」。

巿議員李雅靜說，口罩國家隊應該本著照顧巿民，讓大家隨時都買得到口罩，而不是口說「口罩量絕對夠」，但買口罩還是要排隊。憑什麼口罩免費捐出去給其他國家，身為台灣的子民卻還要排隊買，而且還不見得買得到。

(中時 )