新北市公有場館原預估關閉至16日，不過新北市長侯友宜16日防疫會議中指出，雖疫情看似趨緩，但清明連假群聚疑慮未退，至少要再觀察到下周一才能決定是否重啟，他強調，防疫不能掉以輕心，須戒慎恐懼，不能因這幾天疫情還不錯就放鬆，一但放鬆，就很難收回來。

侯友宜說，先前因國外回國確診案例飆高，加上確診個案曾到過新北公有場館，才會封閉運動中心、博物館等，暫時不對外開放，後來因清明假期群聚疑慮，延長封閉時間。

侯友宜說，清明節群聚最少要觀察到下個禮拜，星期一會再評估是否開放的可能。

侯友宜說，新北市居家檢疫目前仍有2000多人，還要持續觀察，不要看到疫情舒緩就放鬆。

侯友宜說，20日兵棋推演會如期舉行，對第三階段擴大管制，要先超前部屬 ，地方先做到位，才能在中央下令時，做到最好，也會參考各國模式，找出最適合新北的模式，做了不一定要用，但心裡要有底，相關物資、資源要先盤點好。

(中時 )