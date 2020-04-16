儘管杜蘭特加盟勇士3年風光搶下2次總冠軍，針對他太愛嫉妒的傳言就沒停過，根據《The Athletic》記者史特勞斯出書爆料，杜蘭特待在勇士期間不僅嫉妒「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，就連前勇士中鋒史貝茲比他受歡迎都感不爽！

根據史特勞斯這本新書「勝利機器：勇士王朝的崛起與崩塌」內容指出，杜蘭特不僅厭惡自己在勇士所受待遇不如柯瑞，更認為美國媒體比起自己偏愛或偏袒克雷湯普生，甚至在一場比賽賽後批評媒體不會寫出克雷湯普生沒來賽後記者會。

當時杜蘭特在賽後怒嗆，「你們會寫出克雷湯普生沒來賽後記者會的事情嗎？你們不會寫的，因為他無論做任何事情都是對的，但我做任何事情都不對，只因為我是杜蘭特！」史特勞斯更在書中爆料，杜蘭特當時認為克雷湯普生擁有特權。

更誇張的是，杜蘭特不僅嫉妒浪花兄弟，就連前勇士中鋒史貝茲重返甲骨文球場受到熱烈歡迎，也讓杜蘭特不爽，甚至透過推特私訊跟一名球迷抱怨，勇士球迷怎麼可能給予史貝茲的待遇超過他自己，還嘲笑史貝茲場均得分沒法超過20分。

(中時 )