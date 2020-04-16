大陸教育部之前以「疫情」及「兩岸關係」為由，暫停今年陸生來台，但陸校對台招生仍不停歇！繼北京清華、復旦等大陸頂尖陸校陸續釋出對台招生簡章之後，近日包括中國人民大學、天津南開大學、中國海洋大學、湖南大學等985陸校，以及河南鄭州大學等211陸校也公布對台招生簡章，其中鄭州大學更一口氣開出80個招生名額。

根據本報獨家整理，中國人民大學要求國英數三科頂標，4月24日截止報名，面試（選拔考試）具體安排另行通知。

天津南開大學4月16日至4月30日報名，免面試。該校學測門檻是：商學類國英數自或是國英數社4科，數學頂標，其餘3科至少1科頂標、2科前標及以上；理工醫類要求國英數自4科，數學頂標，其餘3科至少1科頂標、2科前標及以上。值得一提的是南開大學有招收臨床醫學8年制也就是從學士班直接讀到博士班畢業，臨床醫學8年制是陸校頂尖醫學系才准設立。另外類要求數自或是國英數社4科至少2科頂標、2科前標。

位於山東的中國海洋大學今年預計招收台生約10人，學測要求是國英數自或是國英數社4科前標，4月25日前報名，面試安排另行通知。

湖南大學今年預計招收台生30人，學測要求是國英數自或是國英數社2科均標、2科前标，4月27日中午報名截止，远程面试。

211工程大學河南鄭州大學今年預定招收台生80人，4月30日前報名，暫定5月中下旬對远程面試。該校是河南「最高學府」，並入列雙一流大學，後勢可期。

目前已有北京清華大學、復旦大學、同濟大學、上海交通大學、廣東中山大學、大連理工大學、山東大學、華南理工大學、廈門大學、西安交通大學、中國科學技術大學、四川大學等985陸校公布對台招生簡章。

(旺報 )