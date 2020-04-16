中油在桃園觀塘的第三座液化天然氣接收站，在今年3月28日發生新建工程的工作船斷纜，桃園海岸生態保育協會等環保團體16日到法務部，抗議中油將工作船拖離現場過程，兩次違法拖行，造成大潭藻礁撞擊區内7株珊瑚死傷不等，撞擊區外2株珊瑚岌岌可危，將向桃園地檢署告發中油違反《野生動物保育法》規定。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中油公司在工作船斷纜案發生後，未經任何專家評估調查及判斷下，擅自利用殘餘的1條纜繩將工作船拖到沙灘上停放；同年4月7日，又疑似急於湮滅證據，随意再將工作船拖離現場，兩次違法拖行，造成撞擊區內珊瑚死傷。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，中油公司工作船斷纜事件，未經專業評估，便宣行事，抑或躲避責任，顯已違反《野生動物保育法》第18條第1項規定，中油公司還曾以新開稿方式否認犯罪，所以環團除了告發違法，同時也主張扣押斷纜工作船的必要。

(中時 )