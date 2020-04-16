日本朝日電視台的43歲型男主播富川悠太，在11日確診新冠肺炎，但事件卻越演越烈，傳出該節目的2名工作人員也確診，而富川悠太曾坦言發燒到38度，不但沒有告訴主管和公司，還硬撐播報新聞，引發外界恐慌，對此，富川悠太也為此公開道歉。

富川悠太3日發燒到38度，退燒後4日又出現發燒，富川悠太告知總製作人想去檢查，但因隔天沒有不適也就沒有就醫，富川悠太7日在播報新聞時，出現聲音沙啞，接著他感到呼吸困難，上下樓梯、快步走時都會喘，並在11日確診染疫。

由於富川悠太播報新聞沒有戴口罩，甚至發燒到38度，但卻沒有告訴主管和公司，還硬撐播報新聞，對此，富川悠太透過節目發聲明道歉，表示因為退燒而輕忽發燒一事「沒有明確報告上司及公司，還繼續工作，對此，我感到非常後悔。」

但事件沒有隨著富川悠太發聲道歉而落幕，該節目的總製作人和導播也確診新冠肺炎，現在節目的所有工作人員都停工、居家隔離，而大樓也封鎖3天，進行消毒。

【富川キャスターから視聴者の皆様へ】

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▼報ステの対策について

スタッフ全員は自宅待機

他の出演者の皆さんも

体調に問題はないということです



保健所と連携し関係各所を

徹底的に消毒しました

今後も感染拡大防止をして

しっかりニュースを伝えてまいります pic.twitter.com/Szw78CAfar — 報道ステーション (@hst_tvasahi) April 15, 2020

(中時電子報)