路透最新調查結果顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，預估大陸今年GDP增速僅2.5％，其中第1季GDP增速預計較去年同期下降6.5％。

調查結果顯示，第2季疊加海外疫情蔓延帶來的二次沖擊，原本預期的V型反彈顯得渺茫，預計第2季大陸GDP增速只能回升至3.5％。

倘若海外疫情能在4、5月間得到控制，下半年隨著經濟逐漸恢復常態，預計第3、4季度增速能達到5.9％和6.3％。

(旺報 )