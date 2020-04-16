面對罷韓危機，高雄市長韓國瑜專心防疫、拚市政，日前市府接獲陳情，高雄茄萣區大排長年惡臭難聞，韓國瑜委任副市長李四川出面了解狀況，目前已著手進行解決，預計6月完工。

韓國瑜在臉書表示，今年1月20日，曾任原高雄縣茄萣鄉民代表的李柏融先生到市府陳情，當時因公務繁忙，由副市長李四川出面了解狀況，得知因茄萣區的大排長期產生難聞惡臭，數十年來讓居民苦不堪言。

經李四川了解後發現，茄萣區尚未規劃污水下水道系統，周遭居民生活用水注入茄萣大排，加上排水溝本身底泥久未清理，導致產生強烈惡臭味，李四川3月2日偕同水利局與環保局，到茄萣區公所和當地里長開會，決議動用第二預備金1100萬元，進行清淤作業，著手解決居民多年來的困擾。

韓國瑜指出，目前茄萣大排的清淤和改善臭味工程正全速進行中，李副市長前天又親自到現場勘查進度，水利局表示，目前將先抽取海水補注大排，藉此稀釋水體，也會針對排水溝的老舊設備做功能提升，預計6月份完工，還給居民無臭的生活環境。

韓國瑜也特別感謝李四川，認真傾聽市民朋友的心聲，也感謝水利局、環保局同仁的火速執行力，讓這起事件能獲得重視並快速解決。韓國瑜常說政治人物是人民的公僕、必須為人民服務，也感謝李柏融先生願意主動發聲，讓市府了解市民需求、為市民解決問題，往後的日子也讓我們一起努力，共同打造更美好的高雄。

(中時電子報)