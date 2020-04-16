國際貨幣基金（IMF）周四表示，新冠狀病毒危機對亞洲地區的服務業與主要出口目的地造成前所未見的衝擊，今年亞洲經濟成長恐將陷入停滯，為60年來首見。

IMF亞太部門總監Changyong Rhee表示，針對受到旅行禁令、社交距離政策等防疫措施重創的家庭與公司，政府必須提供定向式的支援。全球經濟正面臨高度不確定與深具挑戰的時刻，亞太地區也不例外，新冠肺炎對該地區造成的衝擊將非常嚴重、全面且前所未見，亞洲國家必須動用所有政策工具應對。

IMF在周四公布的報告中指出，今年亞洲經濟可能承受零增長，為60年來首次發生。雖然零成長比起其他地區料將陷入負成長的情況要好，但仍不及全球金融危機期間平均4.7%的成長率，以及1990年代晚期亞洲金融危機時期的1.3%成長率。在防疫政策取得成效的假設下，IMF預期明年亞洲經濟成長率為7.6%，但也表示前景仍然極不明朗。

因社交距離措施導致出口低迷及國內活動減少，IMF將中國今年經濟成長預測由1月公布的6%下修至1.2%，並預估明年中國經濟成長9.2%。但IMF警告，中國的成長前景仍然面臨風險，因疫情可能再度爆發，延後經濟活動的正常化。

IMF亞太部門總監Changyong Rhee並表示，直接向人民發放現金，對許多亞洲國家而言或許不是最好的政策，這些亞洲國家應該聚焦於防止小型企業倒閉，以遏阻失業大幅攀升。

(時報資訊)