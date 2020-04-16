蘋果在15日晚間無預警推出2020年版的iPhone SE2，新版入門提供64GB，定價14,500元，規格有不少功能皆與旗艦的iPhone 11系列相仿，如同級的A13 Bionic晶片，同級的拍攝和錄影功能，同級的螢幕顯示效果，並有eSIM 雙卡與無線充電。高性價比可望帶動換機潮。早盤蘋概股如可成(2474)、和碩(4938)及致伸(4915)等股價都表現優於大盤。

外資法人出具的科技股報告中，點名看好可成，給予「表現優於大盤」，法人認為，除了iPhone SE2的新機效應外，新冠疫情帶動的WFH需求，可望帶動NB/iPad等出貨成長，抵銷iPhone 11手機市場可能的衰退。在毛利率方面，H2因良率提升及經濟規模和3Q新手機上市，法人估可成毛利率可上看30%。

致伸對今年營收獲利審慎樂觀，Tymphany耳機需求旺帶動營收動能，車載智能相機再添新案，2020年將持續優化獲利結構。致伸也啟動泰國廠分散製造風險。致伸去年董事會決議經由新設致伸新加坡子公司轉投資新設致伸泰國子公司，投資金額2.99億泰銖（約新台幣3.23億元），致伸於中國大陸之外，轉赴泰國設廠，希望降低關稅干擾，分散風險。泰國廠目前已進入小量試產階段，預計年中前開始量產，可望帶動營運回升。

致伸今年資本支出約落在25-30億元，主要應用在自動化設備生產、工業4.0等。公司研發基地位於台灣，其餘的產能配置，中國廠負責製造消費性電子產品，捷克廠製造高端產品，為因應美中貿易戰、避關稅，選定泰國東部經濟走廊作為中國之外，東南亞新生產基地。

(時報資訊)