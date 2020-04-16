新冠肺炎疫情持續蔓延，帶動「宅」經濟發威，居家運動近期儼然躍升顯學，宏達電(2498)今(16)日宣布，特別於VIVEPORT策展一系列兼顧遊戲趣味與健身功能的虛擬實境應用內容，透過虛擬實境讓消費者超越環境的限制，進而養成好的運動習慣。

宏達電本次端出的一系列運動相關內容包括有拳擊遊戲「Creed: Rise to Glory 」、韻律遊戲「OhShape」、舞蹈遊戲「Dance Collider」、冥想放鬆的「Remind VR: Daily Meditation」、拳擊訓練「BOXVR」 、網球遊戲「First Person Tennis」、健身遊戲「PowerBeatsVR」、街機拳擊遊戲「Knockout League」、忍者遊戲「Ninja Legends 」，以及足球遊戲「Final Soccer VR」等。

儘管新冠疫情來勢洶洶，宏達電對於VR內容的深化卻未停下腳步，宏達電自2016年開始，即參與全球遊戲產業的最大年度盛事Game Developers Conference(遊戲開發者大會)，今年該盛事延到8月，宏達電也將原本所規畫的內容移師線上，持續與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗，打造VIVE Reality。

宏達電近年來漸漸將營運主力重心挪移到VR，也將觸角延伸到各個產業，除遊戲外，還有醫療、教育、銷售、藝術、軍事等方面，在國際市場的能見度穩定提升，儘管現階段尚未替宏達電營運帶來立即性的扭轉，但長線卻仍有很大發揮空間。

(時報資訊)