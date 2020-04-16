民進黨趁著疫情吹台灣正名風，文化大學新聞系主任胡幼偉說，民進黨一直在國際上強調「這個國家」叫「台灣」，到底是提高了，還是矮化了「這個國家」的地位呢？呃...嗯...啊...喔.

胡幼偉表示，最近，民進黨又吹起「台灣正名風」。這一點，很有值得推敲之處。民進黨一向不認為中華民國可以簡稱「中國」，理由是：國際社會不會接受這種說法。

他說，民進黨認為，在國際上，中華民國應該自稱「台灣」。問題是中共也把中華民國稱為「台灣」，而這麼稱呼的涵義是，不承認台灣是個國家，只當台灣是中國的一部份而已！所以，不只是一中有各表，其實，一台也有各表！

胡幼偉並說，對中共而言，台灣只是中國的一部份；但對民進黨來說，台灣就是個國家，不是中國的一部份。如果現況是世界上所有跟中共有邦交的國家，在談到台灣時，也是把台灣視為中國的一部份，而不認為台灣是個獨立的國家，那民進黨為什麼在國際上也一直把中華民國說成是台灣，那不是正中中共下懷嗎？

胡幼偉最後表示，所以，民進黨一直在國際上強調「這個國家」叫「台灣」，到底是提高了，還是矮化了「這個國家」的地位呢？呃...嗯...啊…喔...。

胡幼偉,台灣,正名,呃

(中時 )