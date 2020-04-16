青年正在改變世界，政府施政時，也應該將學生的聲音納入。教育部國教署青少年諮詢會，今年第2屆共計13位委員遴選作業已完成，將陸續召開4次定期會議，藉由年輕世代多元聲音的表達與可行性研議，共同營造更良好的教育環境。

為鼓勵青少年參與教育公共事務，教育部國教署於108年成立青少年諮詢會，並遴選首屆委員，從國中、高中職到大專院校，包括非學校型態實驗教育均有學生代表參與。

青少年諮詢會廣徵年輕世代對於教育公共事務的建言，讓教育更往學生為中心的方向邁進。第1屆委員任期結束後，透過3階段遴選，選出第2屆13名委員，並於3月31日公告名單。成員除了有高中職校及大專院校學生代表外，也有1位國中及1位非學校型態實驗教育階段的學生代表，諮詢會組成相當多元。

第2屆委員出爐後，各委員將針對關注議題研議提案，並於任期內陸續舉行的定期會議中進一步討論。凡經決議，則送交相關業務單位評估參採，推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。

教育部國教署署長彭富源表示，隨著民主社會不斷開放與進步，學生多元學習愈來愈受到重視，學生事務在十二年國教的重要性也逐步提升，「聯合國兒童權利公約」更將「實踐學生之表意與參與權」納入。他期待第2屆委員能繼續傳承這樣的精神，讓學生公民素養與民主法治等觀念能持續深化。

(中時 )