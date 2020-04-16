經濟觀察網報導，北京大學光華管理學院和多倫多大學羅特曼管理學院教授盧海公開表示，大部分行業的招聘需求在第2季度逐漸恢復，但出口導向比重高的行業會持續疲軟。

盧海提供一組資料，截至3月31日，第1季出口導向製造業的職位數較去年同期下降比例為26％，他預測，如果沒有政策干預和支援，該類企業的勞動力需求在下一季度或將下降37％。

出口導向製造業主要包括電子技術和半導體在內的電子行業以及禮品、玩具、服飾等製造業。

(旺報 )