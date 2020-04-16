北大教授：陸Q1出口導向製造業職位數降26％ 11:322020/04/16 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸第1季出口導向製造業職位數年減26％。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟觀察網報導，北京大學光華管理學院和多倫多大學羅特曼管理學院教授盧海公開表示，大部分行業的招聘需求在第2季度逐漸恢復，但出口導向比重高的行業會持續疲軟。 盧海提供一組資料，截至3月31日，第1季出口導向製造業的職位數較去年同期下降比例為26％，他預測，如果沒有政策干預和支援，該類企業的勞動力需求在下一季度或將下降37％。 出口導向製造業主要包括電子技術和半導體在內的電子行業以及禮品、玩具、服飾等製造業。 (旺報 ) #出口導向 #出口 #製造業 #行業 #電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉獻文專欄－靜待財報佳音，股市下檔有撐 04:092020/04/12 財經要聞 中市府重懲男女陪侍營業場所 盧秀燕：防疫人人有責 12:182020/04/13 生活 防疫急！救經濟更急！ 印度擬重啟部分製造業 14:062020/04/13 財經 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 大陸3月出口1.29兆人幣 年增速收斂至-3.5％ 12:062020/04/14 兩岸 陸首季對美出口 大降23.6％ 04:102020/04/15 財經要聞 肥料實名制補助 50萬農漁民受惠 01:242020/04/15 政治要聞 陸復工 3月進出口表現優於預期 04:102020/04/15 財經焦點 獨》又要喝紓困咖啡！ 經濟部傾聽服務業、製造業意見 19:522020/04/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：Fed褐皮書指全美經濟急劇萎縮 09:262020/04/16 財經 兩岸熱門新聞 大陸外送員單月1500單 收入曝光引熱議 - 兩岸 - 旺報 美國疾控中心：將繼續與WHO合作 - 兩岸 - 旺報 陸軍事專家發文分析武統台灣進程 - 兩岸 廣東黑人「爽帶5女回家激戰」鄰居嚇傻：他確診啦 - 兩岸 習李反擊美 拉攏國際挺WHO - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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