新竹縣議會國民黨團16日響應國民黨活動，共同召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，議長張鎮榮、副議長王炳漢等人均呼籲當此之際，應該以現金紓困，而非振興，且口罩應以國內為主，而非徵用作為外交使用，呼籲政府重視。

張鎮榮表示，疫情十分嚴重，各行各業均出現困難，但蔡英文政府卻採取酷碰券振興方式，未能真正苦民所苦；王炳漢也表示，採取發放現金並設立排富條款，才能讓陷入難關的民眾繳得出學費、得以支應生活支出。

縣議員蔡志環、張良印、陳栢維、林增堂、陳正順、上官秋燕、國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬等人均出席記者會，他們指出，過去馬英九政府時代經歷金融海嘯，透過消費券應對，當時蔡英文為民進黨主席，卻批評消費券成本過高，呼籲馬政府發現金，「顯見發現金為紓困的可行選項」。

黨團也聲明，用酷碰券刺激消費也要民眾「有錢才能消費」，如今因疫情波及，不少行業、中小型企業岌岌可危甚至倒閉，民眾面臨經濟難關，更應執行的是紓困而非振興。

張良印也指出，如果口罩數量充裕，「為何民眾還每天上街買口罩？」期望政府能考量，先解決國內需求，有餘裕再以口罩做外交。

(中時 )