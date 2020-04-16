副祕書長顏寬恒說，今天記者會要告訴蔡總統，不要昨是今非！（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團召開記者會，黨團議員強調「紓困發現金、防疫要口罩！」輕重緩急要搞清楚。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團議員16日召開記者會，全體黨員高呼「紓困發現金、防疫要口罩！」口號，呼籲中央民進黨政府要懸崖勒馬、不要為了面子堅持錯誤的政策方向，趕緊研議具體且全面發放現金政策，才能讓企業與民眾度過這個階段的難關；政府先應讓國內民眾不需排隊就有充足口罩再談援助外國。

副祕書長顏寬恒說，金融危機時期馬總統發消費券，當時的蔡英文主席批評發消費券行政成本太高因此要發現金；借今天記者會告訴蔡總統，不要昨是今非！「酷碰券」和去年交通局發放的夜市券一樣，要先消費再折抵，由數據顯示，夜市券有3成沒有使用，這些製作成本就是在浪費人民稅金，呼籲以現金發放，不要浪費稅金。

顏寬恒指出，現階段需要的紓困不是振興，不要混為一談，讓所有中低收入戶領得到、用得到，水電瓦斯和子女教育費日常生活開支可以付得出來。只有30％產能的口罩是在藥局給民眾領，其餘1000多萬片的流程不夠透明，用口罩做外交我們不反對，但前提是要讓民眾每天都有一片乾淨衛生全新的口罩這樣才對。

黨團書記長陳政顯指出，昨晚行政院長蘇貞昌跟蔡英文總統在臉書上一起貼出了「紓困就會發現金」的貼文，表面上好像回應了本黨最近的強力訴求，但是仔細一看卻仍是繼續玩文字遊戲，甚至是欺騙國人；看似好像是發現金，但是事實上卻還是既有的紓困補助，換湯不換藥。大家口袋已經沒有收入了，哪有錢去花酷碰券。

蔡政府說國內口罩生產夠用，所以把口罩當外交籌碼四處送，但現在民眾2週只能買9個，不知道這9個的數字怎麼來的，國內口袋供需還是失調，國人的健康與需要口罩不重要嗎？我認為最少兩週10個或每天1個，而不是還要民眾用電鍋蒸。

今日參與人員，陳政顯、吳瓊華、黃健豪、張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、楊正中、李中、冉齡軒、陳文政、黃仁、劉士州、林碧秀、顏莉敏、顏寬恒、沈佑蓮、黃馨慧、朱暖英等，陸續發言要求政府「紓困發現金、防疫要口罩！」輕重緩急要搞清楚，不能本末倒置！

(中時 )