各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊營收，國民黨上午召開「夜市商圈要紓困、酷碰券不如發現金」記者會，邀雙北地區多位夜市商圈代表與會，提出三點建言：以現金或消費券取代酷碰券，更能刺激消費；政府鼓勵外帶以防疫，應協調外送業者調降抽成，讓攤商度過疫情難關；夜市人潮大不如前，人潮分流等措施是否仍有迫切需要，請政府考量調整。

文傳會主委王育敏表示，夜市攤商是面對消費者的第一線，最瞭解基層消費型態，對於政府研擬發放酷碰券，多半認為效果極其有限，呼籲政府傾聽業者的心聲，放下意識形態考量，拿出勇氣，選擇最有助於振興經濟的發現金方案，才是執政者應有的作為。

王育敏說，夜市生意下滑，但紓困卻沒被政府認真考慮及幫助，政府執意推酷碰券更是不食煙火、緩不濟急，無法真正協助商家。美國有 8千萬民眾4月15日收到台幣3萬6千元，大家認為是及時雨可繳日常費用或防疫薪水加班費減少，是政府做對事。國民黨主張發現金才能及時到位且有效，範圍比民進黨版更廣，蔡總統及蘇揆昨晚臉書做圖文，寫大大三字「發現金」，其實是呼攏大家，只針對勞工及弱勢，人數不到300萬人，並非世界各國排富後廣發現金，也不是國黨加一千億後發現金、可照1700萬人的做法，若可加大力道、照顧更多民眾，才是政府該做的事。

北市議員應曉薇呼籲政府「不要再撩人民」，大多數商圈都自救，呼籲不要酷碰券、要現金，政府應聽民意。

台灣商圈產業觀光總會副總會長黃金福提出三點說，一、商圈紓困方案，中央都遺忘商圈基層業者，現在晚上只剩三、五個客人，以前至少有二、三十個，盼中央要紓困要比照計程車、遊覽車司機。二、酷碰券並不恰當，因為所有硬體沒落實，強推只有兩、三成特定對象受惠，所有商圈業者得不到好處。三、不反對疫情分流，但2、3月不做，現在做，本末倒置，其實只要到人潮多之處要求戴口罩就好，因商圈市集的人已很少，若要分流，大家更不願來消費。

台北市廣州街夜市前會長陳正光指出，據了解，目前艋舺夜市生意減少五到六成，廣州街夜市約六至七成，西昌街夜市最慘，估計生意掉了七、八成；廣州街夜市約已有廿至卅家攤商歇業，西昌街夜市估計更慘，政府若不施援手，這些做小生意的攤商生計都將難以維持。

台北市廣州街夜市自治會長蔡錦豐說，因為疫情，夜市只剩蚊子，業績腰斬再腰斬，業者都沒收入，希望每三個月繳的營業稅減免至少一年，也要酌量給攤商補助金。

台北市西昌街夜市會長吳木欽說，現在夜市到晚上，燈一亮就沒人潮，「我們都是蔡英文的子民，請照顧攤商，酷碰券不實用，請給現金救救我們。」

中華傳統商圈夜市協會總幹事莊治宗說，全台夜市生意原本因疫情已掉兩、三成，現在規定到市場、商圈要戴口罩，業績更掉七、八成，都快倒了，結果還要發酷碰券，台灣馳名國際的就是觀光夜市，現在外國人不能來，等酷碰券發下來，大家都要倒光了，事實上無論發現金或消費券都好。

業者表示，目前針對攤商與外送平台合作，政府提供金額補助，但外送平台抽成達三成實在太高，讓小本經營的攤商難以負荷，已有商圈採取自救措施，多家攤販結盟聘外送員提供外送服務，降低外送費，也期盼政府能介入與外送平台協調，降低抽成。另外，夜市攤商繳稅大都是查定課稅，請政府考量減免6個月，讓他們有個喘息的機會。

對於政府提出夜市需要人潮分流，設立單一出入口、用餐攤位有效區隔、排隊設標示等，業者們也同聲呼籲，政府的要求顯然已完全不符合實際狀況。姑且不論許多夜市都與社區居住區相連，難以設置單一出入口，更現實的是，現在夜市人潮大不如前，相關措施是否還有迫切需要，建議中央政府能考量調整。

對於政府研擬以酷碰券刺激消費，夜市業者也都質疑，酷碰券透過電子支付平台的作法，形同設下消費門檻，恐怕無法直接惠及夜市攤商；鑑於以往馬英九總統執政時期發放消費券的效果不錯，建議政府以發放消費券、或是更直接的發現金方式，更能鼓勵民眾消費。

(中時 )