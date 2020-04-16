據科創板日報消息指出，中國人民銀行（大陸央行）數位貨幣（DC／EP）將作為交通費補貼的形式，在5月發放給蘇州相城區各區級機關、事業單位和直屬企業員工。蘇州市相城區要求區屬行政單位員工在4月安裝數位錢包，5月將其薪資中的交通補貼50％透過大陸央行數位貨幣的形式發放。

日前，網傳農行已經在內測DC／EP，測試錢包僅開放深圳、雄安、成都、蘇州四個據點參與測試，從上述消息來看，隨著蘇州率先試行DC／EP使用，在不久的未來有關其他地區測試該資產的消息將逐漸增多。

關於大陸央行數位貨幣何時正式上線，財聯社援引中信證券消息指出，預計大陸央行數位貨幣有望在年內正式上線，中長期投放量可能將達兆元人民幣的規模。

中信證券認為，年內上線大陸央行數位貨幣存在技術可行性和政策引導性。一方面，銀行科技項目的測試週期一般在半年至一年時間；另一方面，大陸央行於近期表示要「堅定不移地推進法定數位貨幣研發工作」，因此，從上述推論判斷年內上線可能性較大。

據大陸自媒體之前報導，大陸央行數位貨幣投放基本與紙鈔投放無異，具體而言，商業銀行在中央銀行開戶，按照百分之百全額繳納準備金，個人和企業透過商業銀行或其他金融機構開立數位錢包；接收大陸央行數位貨幣的方式為銀行提款卡儲值、薪資收入（所在公司接受商業銀行DCEP）及其他交易。

(旺報 )