新冠肺炎疫情持續延燒，重創各產業，據勞動部今天發布，已有588家事業單位、14000餘人遭放無薪假，勞動部針對無薪假勞工祭出「充電再出發」訓練計畫、「安心就業計畫」等計畫，分別補貼參訓津貼及半數薪資差額。

總統蔡英文與勞動部部長許銘春今天赴北區實施無薪假人數最多的洛碁大飯店參訪，瞭解其「充電再出發」訓練計畫辦理情況，其中，在實施無薪假前多數的員工薪資為3萬餘元，但實施無薪假後多數直接減至基本工資2萬3800元。

據了解，該飯店在全台共有1600餘間住房，受到疫情影響，目前每天僅剩約100間房間入住，與原本約9成的入住率相差甚遠，因而實施無薪假。

在該飯店工作5年多、擔任行政職的鄒先生，在實施無薪假前薪資有3萬餘元，實施無薪假後薪資僅剩2萬3800元，他指出，公司剛宣布要實施無薪假時十分惶恐，擔心薪資會減損，因而向家中小學三年級的女兒、妻子等希望減少花費，所幸勞動部提供充電再出發計畫，提供日文等課程訓練，協助他提升工作能力外，還能獲得訓練津貼、補足薪資差額。

據勞動部統計，截至昨天為止全台有47家事業單位、1874人參與充電再出發訓練計畫，提供每小時158元、每月最多120小時、最高1萬8960元訓練津貼；如勞工不願參訓，則可以選擇「安心就業計畫」，領取最高1萬1千元的半數薪資差額。

(中時 )