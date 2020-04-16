台科大學生蔡昇恩今年赴日本參加ROBO-ONE國際二足機器人格鬥大賽。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

教育部青年發展署公布109年度「U-start創新創業計畫」第一階段獲補助團隊名單，台科大共有10個團隊獲得補助，每一團隊可獲得50萬創業開辦費，其中15萬為育成單位輔導費。其中獲獎的台科大機械系大三生蔡昇恩，已獲邀到母校林口國中教機器人課程

蔡昇恩熱愛動手做，高工的時候第一次接觸機器人便深深著迷，後來更成為國內外機器人格鬥賽常勝軍。為了推廣台灣機器人教育，今年才大三的蔡昇恩創業成立「GTA Robotics」展開機器人師培與教學工作，獲得109年教育部U-start創新創業計畫獎金補助。

蔡昇恩表示，高二那年因參加競賽初次接觸機器人，發現自己在這方面的天分，從此點燃對機器人的熱情，愛上動手做也學會將想像化為實體，看到機器人從無到有完成以及在競賽獲獎的成就感，成為他努力鑽研機器人的動力。

迄今蔡昇恩已征戰國內外超過50場機器人競賽，他曾赴日本及韓國參加ROBO-ONE國際二足機器人格鬥大賽，並在韓國獲得銅牌佳績。為了推廣台灣機器人教育，鼓勵更多人學習機器人，去年蔡昇恩決定創業成立「GTA Robotics」自己設計機器人，將機器人商品化成教具，開始數位自造課程的師培工作。

蔡昇恩提到，機器人接觸的領域很廣，從機構設計、機電整合、數位自造、電子電力、程式設計都可以透過機器人學習，教學時會讓學生從零開始設計，不單只是修改現有的機器人模組，能幫助學生在過程中探索出自己有興趣的領域。

除了師資培育和開設工作室授課，蔡昇恩也到母校林口國中教機器人課程。蔡昇恩說，剛開始教課時發現當老師比想像中困難很多，除了要講授專業知識，還要顧課堂秩序，也要引導學生學習，讓小朋友對機器人產生興趣。

蔡昇恩說，獲得教育部創業獎金會首先擴充機器人教具，為了持續推廣機器人教育，也會投入更多時間在師培工作，期望未來「GTA Robotics」能夠成為台灣最具代表性的機器人教育品牌。

參與課程的林口國中語言資優班學生彭芊穎表示，因為讀的是語言資優班，從沒想過有一天會學機構設計，甚至還會做機器人，將一台機器人從零件組裝起來是最有成就感的時候，可以接觸到和以往不同的領域很有趣，也許之後會繼續更深入學習機器人的知識。

台科大校長廖慶榮表示，台科大共有10團隊獲教育部創業補助，是所有大專院校中獲選最多的大學。台科大多年來一直鼓勵學生勇敢創業，透過台科大創新育成中心提供學生創業團隊完善的輔導資源，適時給予技術輔導及經營管理協助，幫助學生一圓創業夢。

(旺報 )