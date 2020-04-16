國民黨台東縣議會黨團16日舉行「紓困發現金、防疫要口罩」記者會。（楊漢聲攝）

國民黨台東縣議會黨團16日舉行「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，要求執政黨能夠苦民所苦，紓困與振興不同請直接發放現金讓民眾能真正「有感」，致詞時主持的國民黨台東縣議會黨團書記長章正輝不慎將「口罩外交」口誤成「口交」連自己也笑場，為嚴肅記者會緩和了些許歡樂氣氛。

新冠肺炎疫情延燒，讓國內經濟飽受衝擊，中央政府研擬發放酷碰券來振興經濟，但國民黨對此有不同看法，認為要發放現金才能解決民眾燃眉之急，國民黨台東縣議會黨團16日舉行記者會高呼「紓困發現金、防疫要口罩」希望中央政府能夠傾聽民意。

章正輝，新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫超前布署防疫工作成效很好，但經濟卻大受影響，有很多勞工目前都處於無薪狀態，希望中央政府直接發放現金給民眾，才能直接解決民眾燃眉之急。

提及口罩政策時，章正輝表示，國家隊目前1天能製造1350萬片口罩，但國內排隊口罩情形卻未改善，希望能合理分配，讓民眾都拿的到口罩。過程中還發生小插曲，章正輝將口罩外交口誤成為「口交」，連他自己都笑場，讓嚴肅的記者會增添些許歡樂氣氛。

國民黨台東黨部主委吳秀華則表示，民眾需要的是「紓困」而不是振興，這是有層次有步驟的，國民黨團提出是希望在排富的前提下，針對不同級距來發放現金，立即解決民眾民生問題，讓民眾有實際感受。

(中時 )