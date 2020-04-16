新冠肺炎疫情衝擊各行各業，國民黨主席江啟臣（左3）16日出席台北市議會黨團「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，與黨團市議員同聲呼籲紓困不應該分藍綠，希望執政黨能傾聽民意，廣納建議。（鄧博仁攝）

國民黨主席江啟臣16日率北市議員向中央呼籲，疫情當下應苦民所苦，紓困發現金才能立即救急，他更質疑蔡英文總統、行政院長蘇貞昌在臉書發文指「紓困先發現金」，只是在玩文字遊戲，僅有補助受影響的受雇者，根本是杯水車薪。

江啟臣、國民黨副祕書長李彥秀與北市議員今早共同向中央喊話，提出「紓困發現金、防疫要口罩」訴求。

江啟臣表示，國民黨今在22縣市議會黨團共同呼籲蔡政府，疫情當下要苦民所苦，紓困發現金在遭受疫情影響時是最能馬上救急的，盼蔡政府看到民意需求，國民黨的呼籲不是只有嘴巴講講，在立法院也有具體提案，多加1000億是拿來做為紓困發現金同時排富的預算。

他說，世界各國都遭受疫情影響，這些國家經濟表現不輸台灣，但為了紓困都是發現金，美國財政部發出支票，全美有超過8000萬人能拿到，感謝第一線人員，讓台灣疫情相對穩定，IMF（國際貨幣基金）下修台灣今年經濟成長率至負4％，面對可能排山倒海而來的經濟壓力警鐘，國民黨必須為民發聲，建議執政黨發放現金。

江指出，蔡總統和蘇貞昌在臉書發文指的「紓困發現金」，不知道是否在玩文字遊戲，若確定要發就來討論怎麼發、怎麼排富，以現在行政院版本不如其他國家是發現金，有很多資格限定，根本是杯水車薪，唯一只有弱勢補助87萬人得到照顧。

議員王鴻薇批評，蔡總統臉書說已經發現金，但政院版是針對受影響企業，當然是發放現金，不過與國民黨團提出的發現金是排富條款，針對所得稅率30％以下，每一戶可得到6000元至2萬元現金，跟民進黨「已經發現金」是兩回事。

此外，北市國民黨團書記長陳重文說，新冠肺炎疫情影響各行各業，中央編列600億紓困預算，除了3400萬補助地方民政系統的里長及里幹事外，其餘皆由中央統籌，美其名是紓困，但事實是「綁樁」，他與其他議員要求中央防疫津貼不要忘了警消、環保與健康服務中心人員。

(中時 )