經濟部上午報告1988紓困專線執行狀況。蘇揆表示，每日進線量約3500通，但接通率只有4成4而已，這點除請經濟部立即增加客服人員外，各部會設有聯絡專線的，也應該比照辦理，完善專責窗口服務效能。

蘇揆表示，從經濟部的簡報，可以看到，從4／6行政院啟動每天由龔政委召開紓困記者會後，1988平均每天有近3千5百通的進線量，其中6成5都是來洽詢「貸款」，以及「薪資與營運費用補助」的，表示迫切需要協助的業者及民眾的確相當的多，但接通率只有4成4而已，這點除請經濟部立即增加客服人員外，各部會設有聯絡專線的，也應該比照辦理，完善專責窗口服務效能。

蘇揆也說，除了每天的紓困記者會外，各部會網站有没有依照我先前的指示，把紓困專區列在官網首頁最明顯處？有没有將最新紓困辦理進度、懶人包、QA、聯絡窗口等資料，即時更新到紓困專區以及透過臉書發布，以利1988客服人員引導民眾及企業查找所需資訊。

(中時 )