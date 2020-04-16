儘管第1季逢新冠肺炎疫情，石英元件廠—晶技(3042)及端子廠—健和興(3003)在客戶訂單穩定下，獲利表現不俗，其中晶技第1季每股稅前盈餘為0.98元，淡季中繳出旺季水準；健和興第1季稅後盈餘為1.37億元，每股盈餘為0.87元，兩家公司均預估，第2季業績可望優於第1季，今天盤中股價逆勢大漲，晶技更強攻漲停板，創下2008年5月19日以來新高。

新冠肺炎在大陸農曆年前後大爆發，晶技及健和興第1季營運未受疫情太多衝擊，受惠於非蘋新機及蘋果新產品上市，且PC、網通及IoT等訂單湧入，讓晶技第1季業績無畏疫情及淡季衝高，晶技3月合併營業收入為8億2215萬6000元，月增21.7%，年成長40.8%，稅前盈餘為1億3323萬1000元，月成長43.6%，年成長324.3%，單月每股稅前盈餘為0.43元；累計第1季合併營業收入為21億5118萬2000元，年成長32.5%，稅前盈餘為3億295萬7000元，年成長237.7%，每股稅前盈餘為0.98元。

晶技現有台灣、大陸寧波及重慶三個廠區，其中台灣以生產小型化新產品如：1008及5G相關產品為主，月產能約40KK，寧波廠以生產手機、網通及車用產品為主，包括：1210等產品，月產能約100KK，重慶廠則以生產IT及消費性產品為主，月產能約80KK，隨著大陸各地全面復工，目前晶技大陸廠區復工率幾乎已完全正常。

晶技表示，由於PC、IoT、網通及手機需求面相當強，預估第2季業績有機會優於第1季，儘管下半年不明朗，全年業績仍可望優於去年。

健和興主要產品為端子及連接器，包括：電工相關大電流連接器，如：輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)、機械設備控制系統連接用電智能電網及自動化與無人工廠高電流傳輸、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等。

隨著大陸地區在新冠肺炎疫情受到控制後加速復工，健和興3月合併營收回升至2.92億元，較2月營收成長逾50%，營業淨利為5171萬元，較2月營業淨利躍升逾164.77%，稅前盈餘為5046萬元，較2月稅前淨利成長80.26%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.32元、每股稅後盈餘為0.51元；累計1到3月合併營收為7.06億元，較去年同期營收衰退，單季稅前盈餘為1.25億元，較去年同期稅前淨利衰退，但因淨外資金匯回享有政府租稅優惠，產生遞延所得稅利益，單季稅後盈餘為1.37億元，較去年同期成長38.04%，每股稅前盈餘為0.8元、每股稅後盈餘為0.87元，年成長40%。

健和興表示，由於華為5G基地台拉貨轉為積極，且大陸電動車客戶訂單穩定，車用產品出貨狀況不錯，而歐美地區因空運及海運不順暢，出貨受到些許影響，整體來看，第2季業績可望優於第1季及去年同期，今年上半年業績可望優於去年同期，下半年則須看全球新冠肺炎疫情狀況。

(時報資訊)