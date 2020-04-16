美國總統川普周三宣布，數據顯示美國已經度過新冠肺炎疫情的高峰期，他將在周四的新聞發布會上宣布重啟經濟的新準則。

川普表示：「我們已經度過新增病例的高峰期，這非常令人振奮」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷菲爾德（Robert Redfield）則表示，全美有20個疫情衝擊程度較溫和的州，計畫在5月1日重啟經濟，CDC將為他們提供必要支援。

根據路透社統計，周三美國新冠肺炎死亡病例突破3萬人，一周內就增加1倍。截至周三美國的新冠狀病毒感染病例達到63萬6,604人，死亡病例達到3萬885人。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）日前表示該州已度過最壞的情況，周三他再度表示，因紐約州的新冠肺炎住院人數連續第二天下降，將把呼吸器分送給密西根州和馬里蘭州。

古莫同時宣布重啟該州經濟的計畫大綱，除了將優先啟動最重要的業務外，他並下令全州所有居民在無法保持社交距離規範的公共場合，必須戴上口罩或者其他可掩蓋口鼻的替代品，以防止交互感染。這項措施訂於3天後生效，屆時可能向未遵守規定的民眾祭出罰款。

(時報資訊)