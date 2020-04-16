半導體測試介面廠精測（6510）2020年營運動能回溫，惟投顧法人認為市場競爭加劇，精測應用處理器（AP）訂單流失風險再起，垂直探針卡（VPC）能否彌補缺口仍有待觀察，明年營運成長再添疑慮，調降評等至「降低持股」、目標價自950元大砍至510元。

受此利空消息影響，精測今（16）日在賣壓出籠下開低走低，一度重挫8.11％至680元，隨後跌勢雖略有收斂，早盤仍跌逾6％，表現明顯疲弱。三大法人近期亦轉站空方，上周賣超109張、本周迄今擴大賣超達377張。

投顧法人出具最新報告，指出精測因奪回最大智慧型手機客戶的AP探針卡基板訂單，使今年營運成長動能回升。不過，由於下一代設計變化不大，使競爭者搶食訂單的機會再現，使精測明年AP測試訂單流失風險再起。

精測去年流失大客戶AP測試訂單，致使營運動能明顯轉弱，但在積極拓展VPC因應、取得陸系客戶訂單挹注下，使去年營收仍維持成長。投顧法人認為，VPC出貨量能否彌補訂單流失、滲透率能否提升，將是左右獲利能否成長的關鍵。

投顧法人認為，精測的客戶組合歷經調整後更趨健康，但美系手機客戶估仍貢獻今年晶圓測試營收達25～30％。而陸系客戶目前對精測晶圓測試營收貢獻亦達25～30％，未來進一步提升占比的挑戰甚高，VPC出貨量能否填補AP訂單流失量仍有待觀察。

由於具潛在訂單流失風險，恐使稼動率及產能組合轉弱，投顧法人對精測2021年看法保守，分別下修營收及獲利成長預期16.5％、32.2％，將評等自「增加持股」調降至「降低持股」，目標價自950元大砍至510元，建議投資人在VPC出貨取得突破前暫且觀望。

(時報資訊)