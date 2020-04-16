謝國榮拿出選舉時製作的醫療級口罩，一個一點八毛錢，呼籲政府讓每一個人都能買到口罩。左為原住民議員田韻馨。（王志偉攝）

張峻與黨團以及多位議員、支持者呼籲政府正視口罩亂象，並發放現金紓困。（王志偉攝）

因應新冠肺炎疫情，國民黨主張以發放現金紓困，今早國民黨花蓮縣黨團召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，強調現階段要「紓困」非「振興」，呼籲政府廣納建議。另針對連日來排隊領口罩現象，黨團書記長謝國榮議員拿出他選舉製作的拜訪口罩，「一片成本只要一點八毛錢，現在五塊錢一個，還要大排長龍才能領⋯⋯」，這不是亂象是什麼？！

身兼國民黨縣黨部主委的議長張峻今早與謝國榮以及原住民議員田韻馨、高小成召開記者會問：「蔡主席支持發現金，蔡總統卻說不要？」，張峻說，回顧金融海嘯時期，馬英九政府提出發放消費券應對，當時的蔡英文黨主席也曾批評消費券行政成本過高，呼籲直接發放現金，顯見發放現金應該是行政院紓困可行選項，請蔡總統不要打臉當年的蔡主席！

黨團也認為，「紓困」是指民眾現在沒錢政府要發錢救難，「振興」則是指政府鼓勵消費來促進產業復甦。台灣現在最亟需的是「紓困」，國民黨主張在「排富條款」的條件下，發現金紓困，總額約1000億元，透過所得稅課徵級距，讓稅率越低的家戶，可以獲得越多的政府協助，不需要再做額外申請，獲得紓困資格清楚明白，簡化程序，讓民眾看得到、領得到，這才是紓困上策，也才是真正苦民所苦。

此外針對口罩實名制，目前14天可領9片口罩，他們也抨擊，這是「台北看天下，看不到口罩問題的全貌」，來自部落的田韻馨、高小成都說，部落老人居多，目前有幾個山地鄉沒有健保藥局，必須前往當地衛生所購買，長輩行動不便，冒著豔陽、下雨都是事實，建議在當地村辦公室就可領，不要虐待部落長輩。

謝國榮拿出他參選議員時製作的拜訪口罩，「一片口罩連同運費、外包裝本錢一點八毛錢，政府現在一個要價五塊錢」，他說，先不論價錢，但「讓每個人，不管是成人還是兒童，每天都能有口罩可以用，這才是最基本的。」

(中時 )